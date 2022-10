„Wir stellen uns auf eine lange Nacht ein“, sagt Markus Spieker. Zum zweiten Mal organisieren der TuS Lütmarsen und der TuS Ovenhausen einen Backyard-Ultra in Lütmarsen – und freuen sich über die große Resonanz. Zur Premiere vor einem Jahr stellten sich mehr als 50 Läufer der Herausforderung des im Kreis Höxter völlig neuen Formats. An diesem Samstag, 29. Oktober, werden um 10 Uhr 93 Starter auf die erste Runde gehen.

Backyard-Ultra: Zweite Auflage in Lütmarsen am Samstag mit neuem Teilnehmerrekord

Spaß am Laufen steht beim Backyard im Vordergrund. Wer schafft die meisten Runden in Lütmarsen?

„Damit sind wir schon fast am Limit“, sagt Chef-Organisator Spieker. Die Läufer werden diesmal am Pfarrheim in Lütmarsen auf die 6,7-Kilometer-Strecke geschickt, da das Sportheim nach dem Tornado im Mai noch nicht wieder genutzt werden kann.