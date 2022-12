Lange Sperren und 900 Euro Geldstrafe

Fußball: Kreissportgericht Lübbecke verurteilt Türk Gücü Espelkamp nach Spielabbruch in Levern

Lübbecke

Wegen des Abbruchs sowie Beleidigung, Bedrohung und unsportlichem Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter beim Spiel in der Kreisliga C beim TuS Levern II am 19. November hat das Sportgericht des Fußball-Kreises Lübbecke Türk Gücü Espelkamp verurteilt.