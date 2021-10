Langemann bekommt längere Pause

Espelkamp/Hüllhorst

Preußen Espelkamp ist nach zwei 1:0-Erfolgen in der Fußball-Westfalenliga wieder in der Spur. Vor dem Heimspiel gegen den TuS Sinsen hat sich Personalsituation allerdings nicht verbessert. Der Tabellenletzte TuS Tengern nimmt in Kinderhaus den nächsten Anlauf zum ersten Saisonsieg.

Von Lars Krückemeyer