Langemann gleicht im zweiten Versuch aus

Preußen Espelkamps Siegesserie ist gerissen. Das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Delbrücker SC endete 1:1 (0:0). Die Preußen haderten mit ihrer Chancenverwertung, hatten jedoch Glück, dass der Gast in der Nachspielzeit erst an Torwart Nino vom Hofe und dann am Innenpfosten scheiterte

Von Beginn an läuft der Ball in den Reihen der Espelkamper gut. Bereits in der 6. Minute sorgt Lennart Mardoch für die erste gefährliche Situation, scheitert jedoch am Torwart. Nach einem Eckball (13.) pariert Daryoush Hosseini einen Kopfball von Semir Ucar. Dann taucht Markus Esko zweimal vor dem Tor auf, verzieht aber jeweils.