„Langsam kommt doch Wehmut auf“

Es ist ein doppelter Abschied und Neuanfang. Beim Kreisjugendtag und beim Kreistag des Fußball- und Leichtathletikkreises Höxter sagen an diesem Donnerstag und am morgigen Freitag mit Horst Sündermann und Hermann Josef Koch die Chefs „Servus“.

Seit 1992 gehört Hermann Josef Koch dem Kreisvorstand an. Vorher schulte er als Kreisschiedsrichter-Lehrwart zehn Jahre die Unparteiischen des Kreises und trug danach sechs Jahre als Kreisschiedsrichterobmann Verantwortung. Im Jahr 2000 übernahm der Gladbach-Fan den Kreisvorsitz zunächst kommissarisch, um dann ein Jahr später während des Kreistages erstmals zum Kreisvorsitzenden gewählt zu werden. Kompetent und umsichtig lenkte der wortgewandte Driburger 22 Jahre die Geschicke des Sportkreises. Insgesamt hat der 67-Jährige (wie berichtet) 46 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Sportkreis Höxter geleistet. Mit seinem Abschied geht am Freitagabend in Bad Driburg eine Ära zu Ende.