Bökendorf

Der SV Bökendorf nimmt mit seiner neuen Tischtennis-Mannschaft in der ersten Saison am Spielbetrieb im Kreis Höxter/Warburg teil – und bietet in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Tischtennisverband (WTTV) im März einen sogenannten „Startter“-Lehrgang an. „Das ist die erste Stufe in der Ausbildung zum Tischtennistrainer“, erklärt Melanie Bühre, zweite Geschäftsführerin des SVB.