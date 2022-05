Linus Becker fährt zur DM

Er ist am Sonntag gerade acht Jahre alt geworden und hat sich erstmals für die Deutschen Meisterschaften im Schach qualifiziert. Linus Becker aus Borlinghausen darf in der Woche nach Pfingsten in Willingen gegen die besten Schachspieler seiner Altersklasse aus ganz Deutschland antreten.

Dabei ist der aktive Fußballer sogar an Position eins gesetzt. „In der deutschen U8-Rangliste steht Linus eigentlich an dritter Stelle. Die beiden Erstplatzierten gehen bei der DM aber schon in der U10-Klasse an den Start“, erklärt Vater Benjamin Becker.