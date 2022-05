Llewellyn-Ausfall droht

Paderborn

Die Untouchables Paderborn haben sich in der 1. Baseball-Bundesliga Nord mit fünf Siegen und einer Niederlage zum ersten Jäger des noch ungeschlagenen Spitzenreiters Bonn Capitals (8:0) aufgeschwungen. Auch nach dem anstehenden Doppelspieltag soll der Primus weiter den heißen Atem der Paderborner im Nacken spüren. Beim Vorletzten Cologne Cardinals strebt Headcoach Jendrick Speer am Samstag (12 Uhr, 15.30 Uhr) zwei „gute Ergebnisse“ an.