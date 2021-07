Llewellyn häuft Selbstvertrauen an

Paderborn

Die Untouchables Paderborn bestreiten an diesem Samstag in der Nordstaffel der 1. Baseball-Bundesliga den letzten Heimspieltag in der regulären Gruppenphase: Der Tabellenzweite hat die Berlin Flamingos zu Gast (13 Uhr, 16.30 Uhr). Die U‘s nehmen die Favoritenbürde an und wollen mit einem Doppelsieg, im Branchenjargon als „Sweep“ definiert, Play-off-Platz zwei festigen.