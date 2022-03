Lockerungen zur rechten Zeit: TuS N-Lübbecke spielt Derby vor bis zu 1680 Zuschauern

In der Hinrunde feierten Lübbeckes Handballer den Prestigesieg bei GWD Minden. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag sind in der Merkur Arena nun wieder bis zu 1680 Fans zugelassen. Die Lockerungen kommen vor dem Rückrunden-Hit genau zur rechten Zeit.

Auf diese Entscheidung hatten die Verantwortlichen des TuS N-Lübbecke gehofft. Für das Derby gegen GWD Minden am kommenden Donnerstag, 10. März, kann der Handball-Bundesligist die Auslastung in der Merkur Arena erhöhen. „Ab Freitag ist die neue Corona-Schutzverordnung auch im Land NRW in Kraft. Für uns bedeutet das, dass wir in Heimspielen ab sofort 60 Prozent unserer Kapazität nutzen dürfen“, sagt TuS-Geschäftsführer Torsten Appel.