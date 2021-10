Lohde fördert Talente

Zwei Verbandsliga-Teams, in denen zum großen Teil Eigengewächse auflaufen: Die Handballabteilung der TG Hörste profitiert seit Jahren von ihrer hervorragenden Jugendarbeit. Jetzt setzt der ideenreiche Dorfklub noch eins drauf: Am Montag nach Ferienende begrüßte Dustin Lohde 14 Jungen und Mädchen zum ersten Talentfördertraining. „Dieses neue Angebot soll die individuelle Förderung weiter verbessern“, erläutert Jugendwartin Elke Panofen.

TG Hörste bietet dem Handballnachwuchs individuelle Förderung an

Auf Initiative des Sportlichen Leiters Thomas Wöstmann hat die TGH die Idee umgesetzt -- und für die Schlüsselposition die Idealbesetzung gefunden: Dustin Lohde leitet jeden Montag die Übungseinheiten. 2020 hat er als Coach mit den Hörster Damen den Verbandsliga-Aufstieg geschafft, zuvor die erfolgreiche Mädchenmannschaft in die westfälische Spitze und sogar in die Jugendbundesliga geführt. Nach stressigen Jahren, die der Lehrer vielfach in zeitaufwendiger Doppelfunktion bestreiten musste, hatte er das Traineramt vor anderthalb Jahren von sich aus abgegeben.