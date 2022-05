Lübbecke erlebt Debakel beim Spitzenreiter

Magdeburg

Entsprechend seiner personellen Möglichkeiten und dem Tabellenstand hat sich der Tabellenletzte TuS N-Lübbecke beim designierten Deutschen Meister SC Magdeburg in der ersten Halbzeit achtbar geschlagen. Am Ende stand aber mit 20:38 (13:16) dennoch die 15. Niederlage in Folge und zugleich die höchste der Saison.

Von Lars Krückemeyer