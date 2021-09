Lübbecker Pokal-Hit verlegt

Im Bundesliga-Duell des DHB-Pokals empfängt der TuS N-Lübbecke den SC Magdeburg erst am Donnerstag, 21. Oktober, Anwurf ist um 18 Uhr.

Handball: SC Magdeburg kommt erst am 21. Oktober – Balingen verpflichtet erfahrenen Kreisläufer

Das Spiel musste verlegt werden, weil der SCM vom 4. bis 9. Oktober am IHF Super Globe-Turnier in Saudi Arabien teilnimmt. Die übrigen Partien der 2. DHB-Pokal-Runde werden vom 5. bis 7. Oktober ausgetragen. In diesem Jahr wird außerdem noch das Achtelfinale gespielt (14./15. Dezember).