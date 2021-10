Lucas Theiner kämpft bis zum Anschlag

Paderborn

Die NRW-Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen sind erneut an zwei Wettkampfstätten durchgeführt worden. Die älteren Jahrgänge schwammen in Bochum-Querenburg um Meisterehren, die jüngeren Jahrgänge in Wuppertal, die 3-G-Regel galt natürlich in beiden Hallenbädern. Nach Bochum reiste Trainerin Judith Wirblat mit Franziska Altmiks, Emily Hoppe, Finja Knappe, Laura Paduch und Lucas Theiner. In Wuppertal gingen Kristina Balunova und Paula Flottmeyer an den Start, sie wurden von Trainerin Ute Lenz betreut. Timon Salay musste krankheitsbedingt absagen.