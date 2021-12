Lüchtringer Duo in Westfalen ganz vorn

Kreis Höxter

So wenig neue Kreisrekorde gab es in einem Jahr noch nie: Nur sieben Bestmarken haben die heimischen Leichtathleten in der zweiten Saison der Corona-Pandemie geknackt. Allerdings überzeugten zwei junge Lüchtringer Neuzugänge auf den Mittelstrecken des Landes: Nils Deppe und Maximilian Helpenstein werden beide unter den besten Athleten in Westfalen ihrer Altersklassen gelistet.

Von Sylvia Rasche