„Luft wird immer dünner“

Kreis Höxter

Der VfR Borgentreich geht nach seinem 2:1-Sieg bei der Spvg Brakel II in der Fußball-Bezirksliga an diesem Sonntag, 8. Mai, mit Rückenwind in das Heimspiel gegen die SG Hiddesen/Heidenoldendorf. Den Nethestädtern helfen nur noch Siege.

Von Alexander Bendfeld