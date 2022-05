Luis Butterwegge löst DM-Ticket

Beim vereinsinternen Bahnabend, beim Springer & Werfertag in Werl oder bei den NRW-Langstreckenmeisterschaften in Rheine starteten zahlreiche LC-Athleten und -Athletinnen in die Sommersaison 2022.

Besonders erfreulich verlief der Saisoneinstand für Luis Butterwegge (U16). Der Nachwuchsläufer aus der Trainingsgruppe von Christian Scharf startete in Rheine über die 3000 Meter. Taktisch klug hielt er sich in den ersten Runden am Ende der fünfköpfigen Spitzengruppe auf. Als das Tempo angezogen wurde, ging er mit und kämpfte sich bis auf Platz zwei vor. Diese Platzierung verteidigte er und kam mit einer tollen Zeit von 9:50,21 Minuten ins Ziel. Diese Zeit bedeutete nicht nur die NRW-Vizemeisterschaft, sondern auch die Qualifikation für die Deutschen U16-Meisterschaften am 9. und 10. Juli in Bremen.

Jonathan Gebauer (U18) sortierte sich über 3000 Meter zu Beginn am Ende eines siebenköpfigen Feldes ein. Durch eine Tempooffensive arbeitete er sich bis auf Platz drei vor und brachte diesen auch ins Ziel. 9:21,13 Minuten bedeuteten Rang drei, bester westfälischer Starter in der Gesamtwertung und persönliche Bestzeit.

Zahlreiche Bestzeiten

Beim LC-Bahnabend gelang es der 3x800-Meter-Staffel mit Lea Weike, Nele Weike und Kea Wagemann, ein Ticket für die Deutschen Langstaffelmeisterschaften in Mainz am 29. Mai zu lösen. Und auch die Herren zogen nach: In der Altersklasse U23 qualifizierten sich Marc Leineke, Samuel Voderwülbecke und Julian Borgelt mit der 3x1000-Meter-Staffel ebenfalls für das Event in Mainz.

Schnell unterwegs waren auch die Sprintdamen aus der Trainingsgruppe von Thomas Prange. Frisch aus dem Trainingslager auf Mallorca liefen Marlene Funke, Kathrin Grenda, Alina Kuß und Lauryn Siebert in 47,81 Sekunden zur B-Norm mit der 4x100-Meter Staffel für die Deutschen Meisterschaften (23. 26.6 in Berlin). Gut in Form zeigte sich zum Einstieg auch Nachwuchssprinterin Gesa Lutze (U18), die in 12,69 Sekunden und neuer Bestzeit über die 100 Meter glänzte.

Beim Werfer-und Springertag in Werl zeigten sich außerdem eine Gruppe von Nachwuchsathleten. Hier stand Luka Dmitrovic (U18) zweimal ganz oben auf dem Siegertreppchen. In seinem ersten Stabhochsprungwettkampf sicherte er sich mit 2,50 Meter Platz eins. Mit 5,03 Metern im Weitsprung sicherte er sich einen weiteren ersten Platz. Bronze gab es für ihn im Speerwurf mit 25,34 Metern. Ein weiteres Mal „Gold“ ging mit geworfenen 30,83 Metern an Olaf Bernemann (M15). Gleich dreimal Silber sicherte sich Michel Drewes (U18) mit 1,90 Meter im Stabhochsprung, 4,88 Meter im Weitsprung und 27,18 Meter im Speerwurf. Zum Abschluss feierte Julia Pasdzior (U18) mit 8,70 Meter im Kugelstoßen einen weiteren Erfolg.