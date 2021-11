Makellose Doppelbilanz bildet den Grundstein

Mit dem insgesamt schon dritten Saisonsieg und einem damit positiven Punktekonto hat TuRs Elsen in der Tischtennis- NRW-Liga einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Die Elsener bezwangen den direkten Konkurrenten TTV Neheim-Hüsten an heimischen Platten mit 9:6. Den Grundstein bildete die makellose Doppelbilanz.

Dieser 3:0-Vorsprung sollte bei den insgesamt ausgeglichenen Einzeln spielentscheidend sein und dafür sorgen, dass der Druck in den Einzeln ganz auf Seiten der Gäste lag. Da fiel es auch nicht mehr ins Gewicht, dass Elsen im Spitzenpaarkreuz kein einziges Einzel gewinnen konnte. Dafür überragten Christian Steege und Christopher Lüke mit je zwei Einzelsiegen. Dazu punkteten die Brüder Thorsten und Julian Ahlemeyer je einfach.

In der Herren-Landesliga verlor dagegen die Elsener Reserve ihren Platz an der Sonne nach einer klaren 3:9-Niederlage im Spitzenspiel bei der DJK Avenwedde II, die nun ihrerseits als Tabellenführer grüßt. Nach der bislang makellosen Bilanz kam Elsen II dieses Mal nach Siegen von Thomas Maiwald, Jens Jürgens (der im Einzel in dieser Saison noch immer ungeschlagen ist) sowie dem Doppel Seidel/Fleischer allerdings für nichts Zählbares infrage.

Ebenfalls mit 3:9 verlor die TuS Bad Wünnenberg beim TTC Rödinghausen. Die Badestädter verpassten so beim bisher punktlosen Tabellenschlusslicht einen großen Schritt in Richtung Nichtabstieg. Allerdings bot Rödinghausen zum ersten Mal in dieser Saison auch sein Spitzenpaarkreuz auf. So blieb es am Ende bei Punkten von Carlos Lesen, Nils Blome und dem Doppel Jannik Scholz/Hans Norbert Blome.

In der Herren-Bezirksliga gewann der TSV Schloß Neuhaus etwas überraschend das Kreisderby gegen den TTC Paderborn mit 9:4. „Wir haben davon profitiert, dass wir alle engen Spielen im Entscheidungssatz gewinnen konnten und Paderborn nicht in bester Aufstellung antrat. Aber wir haben uns diesen Sieg verdient und nehmen die Punkte im Abstiegskampf gerne mit“, sagte TSV-Spitzenspieler Sören Struck. Beim Gastgeber glänzte das mittlere Paarkreuz Alexander Berger und Jürgen Schütte mit einer makellosen Bilanz. Weiter waren noch Sören Struck, Gerrit Wiebe, Patrick Ewers sowie die Doppel Sören Struck/Wiebe und Schütte/Robert Struck erfolgreich. Bei den Gästen betrieben Dennis Alers, Stefan Brockmann, Sascha Grünner und Altrogge/Meyer Ergebniskosmetik.

Ebenfalls überraschend kam der TTC Bad Lippspringe zum ersten Punktgewinn der Saison beim 8:8-Unentschieden in Wiedenbrück. Markus Böhm und Alex Wagner zeichneten mit ihren Doppelsiegen für die Hälfte aller Punkte verantwortlich. Dazu siegten noch Tobias Huber, Mike Stohldreier sowie die Doppel Stohldreier/Böhm und Schneider/Wagner.

Mit dem 9:3-Erfolg bei der TTSG Rietberg-Neuenkirchen II holte sich TuRa Elsen III den dritten Saisonerfolg und weist nun ein ausgeglichenes Punktekonto auf. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte Rudolf Lebedev mit zwei Einzelsiegen heraus. Zudem gewann jeder Akteur ein Einzel, zu Beginn kamen zwei Doppelsiege durch Lebedev/Meyer und Struck/Rothe.

Erwartungsgemäß klar unterlegen war der TTV Salzkotten, bei dem Stefan Schwertfeger für Georg Gründken spielte, beim 2:9 gegen die TTSG Rietberg-Neuenkirchen. Bei elf gewonnen Sätzen konnten einzig Ralf Boch und das Doppel Grezlik/Boch abschwächen.

In der Damen-Bezirksliga muss der TTV Hövelhof II auch weiter auf den ersten Punktgewinn warten. Beim 1:8 gegen den TuS Bad Driburg II waren die Sennedamen mal wieder chancenlos. Bei insgesamt bloß neun gewonnen Sätzen holte Ursula Franke den Ehrenpunkt.