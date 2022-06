Scherfede

Die SG Scherfede-Rimbeck-Wrexen spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Kreisliga A. Die erhoffte Überraschung im Relegationsrückspiel zur Bezirksliga gegen den FC Kastrioti Stukenbrock ist ausgeblieben. 3:0 (1:0) gewann der Paderborner Vizemeister am gestrigen Sonntag vor 550 Zuschauern im Rückspiel in Scherfede. Mit 4:2 hatte der FC, wie berichtet, das Hinspiel am vergangenen Donnerstagabend für sich entschieden.

Von Günter Sarrazin