Mastbruchs perfekte Saison

Paderborn

In der Saison 2021/22 hat es in der Fußball-Bezirksliga 13 nur wenige Überraschungen gegeben. Meister wurde souverän mit 16 Punkten Vorsprung die DJK Mastbruch. „Vize“ Delbrücker SC II konnte in der Rückrunde Viktoria Rietberg überholen, kam aber nie ernsthaft für den Titel infrage. Mit dem TuS Sennelager, SC RW Verne, TuRa Elsen und dem SC Ostenland mussten erwartungsgemäß vier heimische Teams absteigen.

Von Frank Brock