Matchball abgewehrt und 28:26 gewonnen

Starke Aufschläge: So bejubelten die Regionalliga-Volleyballerinnen des VoR Paderborn um Trainer Maciej Tietianiec (links) ihren 3:0-Streich in Schwerte.

Damen-Regionalliga VV Schwerte - VoR Paderborn 0:3. Es lief schon viel Gutes zusammen bei den VoR-Damen. Der Start nach Maß wurde mit eine deutlichen 25:18 im ersten Satz belohnt. Eine schnelle 17:9-Führung brachte Sicherheit. Noch deutlicher ging es in den folgenden Sätzen zu, die jeweils mit 25:16 an die Gäste gingen. In 63 Minuten war der Sieg perfekt. „Wir waren von Beginn an dominierend und haben mit unseren starken Aufschlägen den Gegner vor Annahmeprobleme gestellt“, sagte Mannschaftsführerin Malin Griesel, wertvollste Spielerin (MVP) wurde die wiedergenesene Zuspielerin Picabo Reinhold.