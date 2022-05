Matchwinner Rammelmann

Im Kölner Circlewood Stadium ragte offensiv vor allem einer heraus: „Mister Homerun“ Luca Rammelmann. Für die Performance des 19-Jährigen in beiden Partien fiel Headcoach Jendrick Speer nur ein Wort ein: „Outstanding“. Was so viel heißt wie: überragend, exzellent, brilliant, hervorragend. „Luca hat das ganze Team getragen und mitgezogen. Er war eindeutig der Spieler des Tages und unser Matchwinner.“ Beim 9:0, dem ersten Shutout der Untouchables in dieser Saison, griff erstmalig ein Rückkehrer und starker Hitter ein: Christiaan Beyers hatte bereits 2021 bei den U‘s eine starke Saison gezeigt und „gleich wieder eingeschlagen wie eine Bombe“, lobte Speer den südafrikanischen Nationalspieler, der am morgigen Dienstag seinen 27. Geburtstag feiert. Die Grundlage legten Mark Harrison (drei Innings) und Linkshänder Florian Seidel auf dem Mound. Beide ließen in den neun Innings zusammen nur sieben Hits und drei Walks zu und kamen jeweils auf sechs Strikeouts. Rammelmann brachte Paderborn mit einem 2-Run-Homerun in Führung. Linus Nixdorf legte mit einem Sac Fly einen Run im vierten Inning nach. Ein Sac Fly von Finn Bergmann baute den Vorsprung im sechsten Durchgang auf vier Zähler aus. Während der 5-Run-Rallye im achten Inning hatte Bjarne Reinhardt ein 3-Run-Double. Es scorten Maurice Bendrien, Luca Rammelmann (2), Finn Bergmann (2), Chris Beyers, Daniel Hinz, Ian Eberhardt und Bjarne Reinhardt.

