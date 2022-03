Maxim Jung ist der einzige Neue

Sportlich läuft es für den Delbrücker SC derzeit rund. Der Fußball-Westfalenligist ist in der Liga als Tabellenzweiter mit einem Spiel weniger nur fünf Punkte von Spitzenreiter 1. FC Gievenbeck entfernt.

Auch die laufenden Vertragsgespräche mit dem aktuellen Kader sorgen für Zufriedenheit und sind so gut wie abgeschlossen. „Wir setzen weiter auf Kontinuität und sehen aktuell, was dieses junge Team leisten kann. Die Entwicklung wollen wir fortsetzen“, sagt DSC-Geschäftsführer Frank Sundermeier. Lennart Rolf, Matthias Halfmann, Jonathan Göke sowie die beiden Winterneuzugänge Christian Volmari und Jonas Böhner sind ohnehin noch bis 2023 an den DSC gebunden. Linus Arenhövel, Hasan Dere, Dustin Gräwe, Tobias Henksmeier, Daniel Austenfeld, Justin Reineke, Niklas Huschen, Mattis Klomfass, Damian Biniek, Jan Paterok und Berat Turan haben ihre Verträge mittlerweile um ein Jahr verlängert. Daryoush Hosseini und Jean-Pierre Dingerdissen unterschrieben direkt für weitere zwei Jahre beim DSC.