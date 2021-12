Medaillen von Stockholm bis Baku

Der Jubelsprung des Jahres: Triathlet Tim Rose aus Scherfede läuft beim Hermannslauf überraschend auf das Siegerpodest. Er wird hinter Abo-Sieger Elias Sansar und dem gebürtigen Warburger Garvin Krug Dritter der Gesamtwertung. Nach all den Strapazen reicht die Kraft auf der Promenade an der Sparrenburg noch für diesen Freudensprung

Die Sportler des Kreises Höxter trotzen der Pandemie – und zeigen auch in schwierigen Zeiten Höchstleistungen. Bundeskader-Athleten wie die Höxteraner Judoka Pauline Starke oder der Steinheimer Badmintonspieler Karim Krehemeier dürfen auch während des Lockdowns trainieren und feiern internationale Erfolge. Ab dem Sommer fallen die Beschränkungen für den Amateur-Teamsport, so dass die Saison in allen Sportarten starten kann.