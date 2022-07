Höxter

Mit großartigen Eindrücken und einem kompletten Medaillensatz im Gepäck kehren sechs Judoka der G-Gruppe des HLC Höxter aus Berlin zurück. Das Sextett hat an den Nationalen Spielen der Special Olympics teilgenommen. Insgesamt sind 4000 Sportler in 20 Sportarten angetreten und haben in der deutschen Hauptstadt ein Fest der Begegnung gefeiert

Von Iris Spieker-Siebrecht