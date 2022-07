Medaillentraum ist geplatzt

11. World Games: Squash-Asse Raphael Kandra, Simon Rösner und Saskia Beinhard am Freitag ausgeschieden

Paderborn

Bei den 11. World Games in Birmingham (Alabama) ist Raphael Kandras Medaillentraum am Freitagabend geplatzt. Der Squash-Europameister vom Paderborner SC musste im Viertelfinale überraschend seinem stark auftrumpfenden Schweizer Bundesliga-Kollegen Dimitri Steinmann (WRL 45) in zwei Sätzen mit 10:12/2:11 beugen. „Das war kein glanzvoller Auftritt“, grollte Kandra. „Schade.“

Von Jörg Manthey