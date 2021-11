Mehr als 20.000 Kilometer in zehn Disziplinen

16 Tage Sport, Spaß und Spannung: Mit dem Reiseziel „Frankreich“ ist der Sieben-Kontinente-Lauf, die digitale Sport-Serie 7CRun, von neun Tage auf 16 Tage Bewegung verlängert worden. Erstmals gewann das Team Delbrück die Teamwertung beim Radfahren. Die Delbrückerin Elfie Hüther (67) holte sich hier den dritten Platz in der Einzelwertung.

Diesmal wurden mehr als 20.000 Kilometer in der zehn Disziplinen umfassenden Sport-Serie ersportelt. Die Sportfreunde aus Österreich, die das Laufen in den Bergen und im Trail ganz besonders lieben, waren diesmal ganz besonders aktiv. So gewann der 54-jährige Peter Steiner aus Gutenzell die Disziplin Laufen mit absolvierten 320 Kilometern und 5002 Höhenmetern. Auf Platz zwei folgte ihm Alexander Karas aus Wien. Der lief 340 Kilometer mit beachtlichen 1632 Höhenmetern. Auf Platz drei folgt Heinz Worisch, ebenfalls ein Wiener, mit 266 Kilometern und 1410 Höhenmetern.

Bei den Teams gewann zum wiederholten Male das Team Rückenwind die Disziplin Laufen, gefolgt von den Freunden des Laufsports Austria. Platz drei ging zum zweiten Mal an das recht neu gegründete Team Sport-Ekstase.

Beim Radfahren wurde ein neuer Kilometerrekord aufgestellt: Nicky Bauer vom (Team Rückenwind) setzte mit 833 Kilometern im Oktober einen neuen Meilenstein in der 7CRun-Geschichte. Platz 2 belegte Thomas L’habitant aus Bingen mit stolzen 760 Kilometern. Platz drei ging an die vom Hochstift-Cup bekannte Läuferin Elfie Hüther aus Delbrück. Die fitte Seniorin hat ihre Liebe zum Rennradfahren erst im vorigen Jahr entdeckt und ist seitdem aus der 7CRun-Wertung nicht mehr wegzudenken.

Der Sieg bei der Rad-Teamwertung ging erstmalig an das heimische Team Delbrück unter der Leitung von Sabrina und Michael Kempa. Dahinter folgten das Team Rückenwind und das Team Run with Smile.

Der Airport Run des Flughafens Paderborn-Lippstadt (wir berichteten) war der perfekte Abschluss für das Veranstalter-Team. Mit einem Dutzend Startern konnten die 7CRunner am letzten Veranstaltungstag der Sport-Serie weitere 120 Kilometer für die Gesamtwertung erlaufen. Dass das 7CRun-Team dabei auch noch die Teamwertung des Airport-Runs für sich entschied, war der passende Abschluss für spannende 16 Tage der 7CRun-Sport-Serie.

Mit dem Kontinent Europa und der Vorstellung des Landes Frankreich ermöglichte das 7CRun-Team erstmalig eine zwölfmonatige Teilnahme zu einem preiswerten Jahresbeitrag. Dabei wird die Stiftung Kinderherz mit bis zu 7,77 Euro je Jahresteilnahme tatkräftig unterstützt.

Die nächste digitale 7CRun-Reise startet am 20 November und währt bis zum 5. Dezember: Dann heißen die Ziele Kuba und Nordamerika. Anmeldung und weitere Infos im Netz: www.7crun.com