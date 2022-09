Höxter

Sie sitzen in einem Boot, genauer gesagt, in einem Doppelzweier. Rudolf Ernst ist der Schlagmann, er gibt die Kommandos und das Tempo vor. Hermann Dücker bringt die Kraft auf die Skulls. Über 50 Siege haben sie in ihrer Rennkarriere eingefahren, waren national, international und in Übersee auf den Regattastrecken mit dem Ruderboot unterwegs.

Von Astrid E. Hoffmann