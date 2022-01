„Mehr als bloß Zocken“

Paderborn

Technisches Knowhow in Synergie mit Reichweite und Akzeptanz: Als zwei mächtig stolze „Partner auf Augenhöhe“, die zusammen wachsen wollen, haben Paderborn E-Sports und SC Paderborn als gleichberechtigte Mieter ihr modernes Leistungszentrum am Technologiepark digital eröffnet. Etwa 130 Interessierte schalteten sich am Samstag dem virtuellen Rundgang zu, der mit Interviews aufgelockert wurde. Die Räumlichkeiten, ausgestattet mit hochwertigen PCs und Monitoren, passen perfekt zum Image Paderborns als dem „Silicon Valley von Ostwestfalen“. Hier kann E-Sport unter professionellen und hochwertigen Bedingungen betrieben werden.

Von Jörg Manthey