Mehr als „nur“ ein Sportverein

Der Schießsportverein St. Hubertus Elsen hat seinen 60. Geburtstag gefeiert. Zum Motto „Schießsport gestern und heute“ hatte das Organisationsteam unter Federführung von Christiane Quickstern und Runa Gerkens einen Tag der offen Tür sowie einen Empfang vorbereitet. Eine große Anzahl an Gästen und Mitgliedern folgten der Einladung und verbrachte gesellige Stunden rund ums Schießsportzentrum Am Mühlenteich in Elsen.

Beim Tag der offenen Tür konnten sich alle Interessierten über die Meilensteine des Elsener Schießsports umfangreich informieren. Dazu wurde eine Chronik sowie eine Ausstellung aktueller und historischer Schießsportutensilien präsentiert. Alle Besucher konnten sich auch selber in der olympischen Sportart des Sportschießens ausprobieren.

Beim Empfang konnte der Vereinsvorsitzende Markus Quickstern die Gründungsmitglieder Franz Temme und Heinz Düsterhaus für 60 Jahre Mitgliedschaft auszeichnen. Beide Jubilare leisteten viele Jahrzehnte in vorbildlicher Art und Weise Vorstandsarbeit. Temme war unter anderem 21 Jahre als Vorsitzender tätig, Düsterhaus drei Jahrzehnte als Schießmeister.

In einem kurzweiligen Rückblick ließen Markus Quickstern und Dirk Hanselle (2. Vorsitzender Sport) die zurückliegenden sechs Jahrzehnte mit etlichen Interviewpartnern Revue passieren. So konnte Bundesligaschütze Dirk Steinicke nochmal auf seine größten Erfolge bei der Weltmeisterschaft 2002 zurückblicken und einen Einblick ins heutige Bundesligaschießen geben. Stadtsportverbandsvorsitzender Mathias Hornberger hob die sportlichen Erfolge der Elsener Spotschützen hervor. Die Ehrenvorsitzende Ferdi Brüseke und Rainer Gubitz gaben Einblicke in die gestellten Weichen in den 80er und 90er Jahren zur Vorstandsstruktur und dem Start beim DSB/WSB. Oberst Klaus Schäfers blickte kurz auf eigene schießsportliche Aktivitäten in seiner Jugend zurück und freute sich über die hohe Leistungsbereitschaft der Schießsportler innerhalb des BHDS.

Zum Abschluss des Rückblickes waren alle Gäste bestens über die „DNA“ des Vereins informiert, die den Elsener Schießsport so erfolgreich macht – und das dieser Verein dank vieler kreativer und innovativer Ideen mehr als nur ein Sportverein ist. „Wir haben einen fantastischen Geburtstag feiern können und sind sehr glücklich darüber, dass so viele Personen unserer Einladung gefolgt sind. Das Sportschießen in Elsen kann begeistern“, sagte Vorsitzender Markus Quickstern.