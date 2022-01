Mehr als Radeln im Wasser

„Hier kommt man auch im Wasser so richtig ins Schwitzen“, verspricht Christoph Böddeker. Den Selbsttest hat er lange hinter sich, von Mitte Februar an organisiert er Aqua-Cycling-Kurse auch im Borgentreicher Hallenbad. Die Idee scheint anzukommen: Der erste Kursus war schon ausgebucht, als die Räder noch gar nicht geliefert waren.

Jetzt sind die Bikes in Borgentreich eingetroffen. Der erste Kursus soll Mitte Februar beginnen, drei weitere sind geplant – erst einmal. „Wir fangen langsam an und steigern uns dann gerne, wenn die Nachfrage da ist“, sagt Böddeker. Der 56-Jährige ist seit fünf Jahren Schwimmmeister in Borgentreich. „Die Bikes habe ich zum ersten Mal in der Meisterschule 2011 in Osnabrück gesehen und war sofort begeistert. Sie sind sehr vielseitig einsetzbar und eignen sich zum Training für Anfänger genauso wie für Spitzensportler, die zum Beispiel nach einer Verletzung wieder fit werden wollen“, schwärmt Christoph Böddeker.