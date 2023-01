Stahle

Vielen Fußball-A-Ligisten kam die Winterpause zum Verschnaufen gelegen. Für den FC Stahle kam sie hingegen zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Schwarz-Weißen legten nach schwachem Saisonstart in den letzten vier Spielen einen tollen Schlussspurt hin und hätten ihre Erfolgsserie gern weiter ausgebaut. An diese Positiverlebnisse will FC-Trainer Andreas Struck in der Rückrunde anknüpfen.

Von Aaron Reineke