„Mehr Konsequenz“

Am dritten Spieltag der Oberliga Westfalen legt die U21 des SC Paderborn 07 vor. Der Profinachwuchs empfängt bereits am heutigen Samstag um 15 Uhr die Sportfreunde Lotte auf der Marienloher Sportanlage Breite Bruch. Einen Tag später bestreitet der Delbrücker SC sein zweites Heimspiel der Saison im Stadion am Laumeskamp. Anstoß ist um 15 Uhr.

Delbrücker SC - Westfalia Rhynern (So., 15 Uhr). Auch wenn das Duell das Tabellenfünften aus Delbrück gegen den Dritten aus Rhynern zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison tabellarisch noch nicht viel aussagt, so zeigt der Zwischenstand doch, dass beide Teams gut in die Liga gestartet sind. Der DSC hat mit dem Unentschieden am ersten Spieltag gegen Gütersloh und dem jüngsten 3:1-Sieg in Gievenbeck als Aufsteiger weiter Selbstvertrauen getankt. Rhynern hat sogar beide Partien gewonnen, unter anderem 1:0 beim SCP U21, und noch kein Gegentor kassiert. „Rhynern ist eine sehr gut strukturierte Mannschaft, die defensiv stabil steht und offensiv gute Leute hat. Sie gehörten nicht umsonst in den vergangenen Jahren immer zu den Topteams der Oberliga“, zählt Delbrücks Trainer Detlev Dammeier die Vorzüge des kommenden Gegners auf.