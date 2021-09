Mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld

In welcher Verfassung wird sich VfB Fichte am Sonntag in Peckeloh vorstellen: frustriert – oder mit Wut im Bauch? Nach dem, was den Bielefeldern eine Woche zuvor in Marl-Sinsen widerfahren ist, erscheint beides möglich. Beim Stand von 1:1 (Gästetor durch den Haller Nino Wemhöner) gab es in der Nachspielzeit Elfmeter für TuS Sinsen. Den ersten Versuch parierte Keeper Matti Kuuse – aber der Schiedsrichter ließ wiederholen, im zweiten Anlauf saß die Kugel zum 1:2-K.o. der Gäste. „In der 14. Minute der Nachspielzeit“, wie Philipp Willmanns Uhr zeigte.

Von Gunnar Feicht