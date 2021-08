„Mein härtesterWettbewerb“

Nörde

„Das war das Härteste, was ich ich jemals im Sport gemacht habe“, sagt Bajro Batilovic. Der Nörder spricht vom Megamarsch München, bei dem er am Wochenende die 100 Kilometer von München nach Mittenwald an der österreichischen Grenze gemeistert hat. Mit 18 Stunden und 59 Minuten war er deutlich schneller als gedacht und kam als Neunter von 1358 gestarteten Akteuren ins Ziel.

Von Günter Sarrazin