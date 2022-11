TuS Bad Driburg – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 2:3 (1:2). Nach dem Derbysieg der Gäste sah es zu Spielbeginn aber nicht aus. Patrick Stiewe brachte Driburg in Führung (13.). Nach dem Rückstand wachte der FC P/E/L auf, wie Trainer Matthias Rebmann berichtete: „Am Anfang hat uns die Galligkeit gefehlt. Nach dem Rückstand sind wir dann aber ins Spiel gekommen. Der Doppelschlag vor der Pause hat uns extrem gut getan.“ Damit spielte der FC-Coach auf die beiden Treffer von Jonas Güthoff an (42./43.). „In der zweiten Halbzeit war es dann ein offener Schlagabtausch. Driburg hatte viele gute Möglichkeiten, wir sind aber auch zu Chancen gekommen“, so Rebmann. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Jonas Wiechers-Wiemers (59.). Dass sich der FC am Ende durchsetzen konnte lag an einem verwandelten Freistoß von Kevin Meinert in der 84. Minute. Der FC zieht damit am TuS vorbei und ist „mitten im Geschehen der Liga angekommen“, wie Rebmann bilanzierte. Ganz anders die Gemütslage beim TuS Bad Driburg: „Das war eine unglückliche Niederlage. Wir waren zu Beginn gut im Spiel. Nach dem Führungstreffer haben wir es versäumt, nachzulegen und dann durch zwei Umschaltsituationen die beiden Gegentreffer kassiert“, haderte Trainer Dennis Hustadt, der sein Team bei zwei Aluminiumtreffern nach der Pause zudem im Pech sah. Die Pause am kommenden Wochenende kommt dem Driburger Coach gelegen, „um danach wieder in die Spur zu finden.“

