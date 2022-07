Meisterin überraschend am Start

Vlotho/Exter

Vier Tage großer Reitsport, zufriedene Gäste und strahlende Gastgeber. „Nachdem wir am Donnerstag Pech mit dem Wetter hatten, lief es am Wochenende umso besser“, sagte Hans-Herbert Obermowe zu den vier Turniertagen in Exter. Der Vorsitzende trommelte wie immer und die Aktiven kamen in Scharen.

Von Yvonne Gottschlich