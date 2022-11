Meisterrunde noch nicht abgeschrieben

Volleyball: Von Ausfällen geplagte DJK Delbrück steht in den verbleibenden vier Spielen unter Druck

Delbrück

Die Volleyballer der DJK Delbrück sind Anfang Oktober mit großen Erwartungen in die neue Saison der 3. Liga West gestartet. „Unser Ziel ist die Meisterschaft“, sagte Trainer Uli Kussin nach einer insgesamt guten Vorbereitung vor der Auftaktpartie gegen den USC Braunschweig. Das Spiel ging mit 3:1 an die Delbrücker, die anschließend auch bei der VSG Ammerland (3:1) und beim Oldenburger TB (3:2) gewannen. Dann jedoch brach das Unheil über die DJK herein.

Von Jochem Schulze