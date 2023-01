Die Vorgeschichte begann im April 2022. Nach 14 von 20 Saisonspielen trennten sich die Blau-Gelben in beiderseitigem Einvernehmen von Trainer Serhat Kara, der als ehemaliger Übungsleiter der SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe auch im heimischen Sportkreis Höxter kein Unbekannter ist. Karas Co-Trainer Torben Röttger übernahm die 08er und erhielt dabei Unterstützung von Fabio Mancini und Erhan Erdogan. Mit vier Siegen in sechs Spielen führte Röttger den FC 08 in der Kreisliga Holzminden auf Platz drei. Erst in einem Nachholspiel nach dem letzten Spieltag vergab man die in der Hand gehabte Vizemeisterschaft. Doch in dieser Saison lief es beim FC 08 unter dem Trio nicht rund. Lediglich einen Zähler sammelten die Röttger-Mannen in acht Partien. Anfang Oktober, nach einer 1:3-Niederlage bei der Bezirksliga-Reserve des SV Holzminden, warfen Röttger und Mancini das Handtuch.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert