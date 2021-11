Menne siegt im Topspiel

Kreis Höxter

Als hätte ein Krimiautor den Spielplan gestaltet: Ausgerechnet am letzten Hinrundenspieltag der Tischtennis-Bezirksklasse trafen die beiden bis dahin verlustpunktfreien Spitzenreiter aufeinander. Der SV Menne II setzte sich in eigener Halle gegen den TuS Bad Driburg durch und sicherte sich damit die Herbstmeisterschaft. In der Bezirksliga setzte die DJK Adler Brakel ihren Siegeszug erfolgreich fort.

Von Alexander Büsching