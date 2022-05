Michaelis und Lucarelli krönen Kraftakt

Mit einem überraschenden 2:1-Streich im Nachholspiel in Rödinghausen haben die B-Junioren des Delbrücker SC den Klassenverbleib in der Landesliga perfekt gemacht. Unterdessen ist den B-Juniorinnen des DSC im letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison gegen den MSV Duisburg der erste Saisonerfolg gelungen.

Die U16 des SC Paderborn 07 hat sich (wie berichtet) vorzeitig den Meistertitel in der B-Junioren-Landesliga und Aufstieg in die Westfaliga gesichert. Es jubeln, hinten von links: Andreas Herbstreit (Athletik-Trainer), Lukas Kruse (Trainer), Marcel Salokat (Co-Trainer), Andrej Falkowsky, Lian Vega Zambrano, Crispin Beyse, Junior Nwakamma, Tom Teipel, Leo Kreier, Jaden Garris und Jacqueline Peuker (Physiotherapeutin). Mitte von links: Matteo Ellefred, Anes Spago, Sebastian Kropp, Sebastian Grecu, Fynn Meyer, Tom Heinemann, Arne Zajaczek, Lenny Wnuk, Enoel Deli, Ralf Beine (Betreuer) und Seyhan Inanc. Vorne von links: Tolga Keser, Hassan Mohamad, Ledjon Susuri, Gianni Jacome Fontana, Monti Theiss und Faruk Saad.

A-Junioren-Landesliga

DJK Mastbruch - SV Heide 1:3 (0:0). „Der Sieg war absolut verdient. Lediglich das Ergebnis zur Halbzeit war noch schmeichelhaft, da wir zu viele Chancen ausgelassen haben“, berichtete Gästetrainer Christian Nolte. Innerhalb von vier Minuten stellten Julian Wiegel (48.), Til Kottmann (49.) und Jasper Nolte (52.) für den Tabellendritten die Weichen auf Derbysieg. Delbrück verpasste ein besseres Ergebnis, da nicht zum ersten Mal zahlreiche gute Möglichkeiten ausgelassen wurden. So scheiterte unter anderem Robin Ens mit einem Foulelfmeter. Für den Letzten konnte lediglich Ronny Kessler in der 69. Minute Ergebniskosmetik zum 1:3-Endstand betreiben.

Delbrücker SC - SC Münster 08 2:6 (1:2). Trotz der Niederlage war DSC-Coach Björn Traufetter nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die sich allerdings nicht im Ergebnis widerspiegeln konnte. So reichte es nur zu Toren von Juliano Meyer (17.) und Nelo Donko (90.).

B-Junioren-Landesliga

SV Rödinghausen - Delbrücker SC 1:2 (1:0). Dank einer starken zweiten Halbzeit sicherte sich der DSC mit einem echten Kraftakt im Nachholspiel den Klassenerhalt. Nach frühem Rückstand sorgten Jan-Peter Michaelis (46.) und Nico Lucarelli (51.) mit einem Doppelschlag für eine weitere Landesligasaison.

SC Paderborn 07 II - SpVg Brakel 9:0 (4:0). Der kommende Westfalenligist zeigte von Beginn an, wer der Herr im Hause ist, und siegte auch in dieser Höhe verdient. Dreimal Monti Theiss, je zweimal Tom Teipel und Ledjon Susuri sowie je einmal Lian Vega Zambrano und Gianni Jacome Fontana trafen für die Mannschaft von Trainer Lukas Kruse.

FC Eintracht Rheine - Delbrücker SC 2:1 (0:0). Nach den anstrengenden zurückliegenden Wochen war bei den Delbrücker Jungs ein wenig die Luft raus, so dass sie die späte Führung von Enis Budakova (72.) nicht über die Zeit bringen konnten.

B-Juniorinnen-Regionalliga

Delbrücker SC - MSV Duisburg 1:0 (1:0). Im letzten Heimspiel der Saison gelang dem DSC gegen das punktlose Schlusslicht der erste Sieg. In einer überlegen geführten ersten Halbzeit markierte Katharina Helle das Tor des Tages. Zwar besaßen die Gäste in Durchgang zwei mehr Spielanteile, doch Melina Wesch im DSC-Gehäuse hielt, wenn es darauf ankam, mit ihren Paraden den Sieg fest.

C-Junioren-Regionalliga

SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0). Vierter Dreier in der Meisterrunde: „Wir haben wenig zugelassen und durften uns daher im letzten Saisonheimspiel über einen verdienten Sieg freuen“, berichtete SCP-Trainer Frederik Peterburs. Finn Gehrke (22.) und Janis Seiler (70.+3) zeichneten für die Tore verantwortlich.

C-Junioren-Westfalenliga

SG Wattenscheid 09 - Delbrücker SC 1:1 (1:0). Mit diesem Unentschieden im Kellerduell hält der DSC im Abstiegskampf zumindest erstmal die Gastgeber auf Distanz. Diese dominierten Halbzeit eins und lagen nach 35 Minuten auch verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam der DSC wesentlich besser in die Partie und durch Jonas Hermes (48.) zum Ausgleich. In der Folge war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch diese blieben allesamt ungenutzt.