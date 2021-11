Mina Loke in Topform

Der Reit- und Fahrverein Paderborn hat sich bei seinem November New Indoor-Turnier auf der Reitanlage in der Füllers Heide als perfekter Gastgeber präsentiert.

Die Veranstaltung bot etliche sportliche Höhepunkte auf. Dabei erstrahlte die Reitanlage an den drei Turniertagen in ganz neuem Glanz und bot für Reiter und Pferde die besten Bedingungen für Bestleistungen, sowohl für die Springreiter am Freitag und Samstag und auch für die Dressurreiter am Sonntag.