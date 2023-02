Minden-Lübbecker Nachwuchsreiter gewinnen Jugendcup

Die Minden-Lübbecker Nachwuchsreiter haben den Jugend-Cup der Arbeitsgemeinschaft Minden-Ravensberg-Lippe gewonnen. Außerdem gab es beim Turnier in Herford Platz zwei und neun für Minden-Lübbecke und einen Sieg in der Einzelwertung.

Sieg in der Mannschafts- und Einzelwertung beim Turnier in Herford

Verlangt war ein Mix aus Dressur, Stilspringen, 1.000-Meter-Lauf und Wissen rund ums Thema Pferd.

Für das Siegerteam ritten Emily Schreiner (RV Friedewalde), Joy Watermann (RFV Hille), Kim Jonna Fuchs und Laila Celine Schmidt (beide RV Destel). „Sie hatten glänzende Augen, als sie die Schärpen und Medaillen bekommen haben. Für die Jugendlichen fühlte sich das an wie ein ‚Großer Preis‘“, sagt Jennifer Sülwald vom Kreisreiterverband. Schreiner gewann zudem die Einzelwertung. Auf ihrem Pony Harvey punktete die 13-Jährige vor allem im Springen.

Platz zwei mit der Mannschaft eroberten Johanna Müller (RFV Espelkamp), Mina Sophie Hildebrandt (RV Frotheim-Isenstedt), Isabel Tausch und Carolin Kruse (beide RFV Hille). „Dass unsere ‚kleinen Mäuse‘ Zweite geworden sind, ist die Überraschung“, sagt Sülwald. Sie hatte die Auswahlreiterinnen mit Dirk Meyer, Ann-Kathrin Wilmsmann und Jannick Wolf auf vorbereitet und betreut.

Die dritte Mannschaft mit Zoe Maxime Wankelmann (RV Destel), Lilly Bode (RFV Großer Weserbogen) und Anna Usselmann (RV Friedewalde) landete auf Rang neun. „Sie sind starke Reiterinnen und hatten einfach Pech“, erklärt Sülwald. Zum einen seien sie nur zu dritt gewesen und hätten daher kein Streichergebnis gehabt. Zum anderen musste Wankelmann kurzfristig auf ein anderes Pferd umsteigen und alle Pferde waren in der Dressur sehr energiegeladen.

Schon mit dem Laufen hätten sich die drei Mannschaften eine gute Ausgangsbasis verschafft. Eine weitere Stärke sei das Springen gewesen. Aber auch die anderen Disziplinen hätten gut geklappt. „Unter den zwölf Einzelplatzierten waren fünf von uns.“

Am Start waren 36 Nachwuchsreiter aus den Kreisverbänden Herford, Lippe und Minden-Lübbecke. Der RV Herford habe die Veranstaltung sehr gut organisiert, super Bedingungen und eine schöne Kulisse geboten.

Die Grundidee hinter dem Cup ist es, bei Kindern und Jugendlichen Freude am Mannschaftsreiten zu wecken und sie an überregionale Wettbewerbe heranzuführen. Sülwald: „Unsere Mädchen haben durch das Training und den Wettkampf viel dazugelernt und Freundschaften geschlossen. Sie haben erlebt, was Teamgeist bedeutet, auch wenn sie einen strammen Tag mit vier Disziplinen hatten.“ Wenn eine solche Veranstaltung Kinder und Eltern begeistere, sei für die Zukunft des Reitsports und des Turnierreitens viel gewonnen.