Boffzen

Im MORTS Racing Team herrscht angespannte Vorfreude. Akribisch bereiten sie sich in Boffzen auf das letzte März-Wochenende vor. Dann startet am Hockenheimring die Mission Titelverteidigung im DMV BMW 318ti Cup. Aus kleinen Anfängen mit nur einem Auto vor zwei Jahren ist ein perfekt funktionierendes Team geworden, das in dieser Saison verstärkt dem Nachwuchs eine Chance geben will.

Von Sylvia Rasche