Mit dem Bulli in die Erfolgsspur?

Nach einigen weniger guten Ergebnissen, zuletzt ein verpasster Cut (142. Platz) bei der Italian Challenge Ende Juli, hatte sich Golfprofi Alexander Knappe eine Turnierpause auferlegt. Die Auszeit endet an diesem Mittwoch um 14.10 Uhr mit dem ersten Abschlag bei der Made in Esbjerg Challenge in Dänemark und der Paderborner kehrt mit einem guten Gefühl auf die Tour zurück.

„Das war die richtige Entscheidung. In der ersten Woche habe ich gar kein Golf gespielt, stattdessen in München meine Schwester Maren besucht, war ein paar Mal im Freibad und habe ein bisschen für meine Fitness getan.“ In Woche zwei stand dann in Paderborn Arbeit mit seinem Coach Neil Bryan auf dem Programm und auch die dürfte sich gelohnt haben. „In meinem Schwung hatte sich in den vergangenen Wochen einiges verschoben. Neil hat mir dabei geholfen, alles wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Es hat sich erst ungewohnt angefühlt, aber ich treffe die Bälle wieder deutlich besser und freue mich deshalb sehr auf Dänemark“, sagt Knappe.