Mit dem Momentum ins Halbfinale

Auf ein 9:2 am Samstagabend, das keiner der Anwesenden so schnell vergessen wird, folgte am Sonntag ein souveränes 9:3. Für die U‘s waren es die Siege Nummer neun und zehn in Serie. „Wir haben das Momentum aus der regulären Saison mitgenommen, sind mit entsprechend viel Selbstvertrauen in diese beiden Spiele gegangen und verdient ins Halbfinale eingezogen“, sagte Coach Jendrick Speer.

