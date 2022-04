DJK Delbrück - Rhein-Sieg Volleys 3:0 (25:20, 25:15, 25:18). Es kam, wie es kommen musste. Während die „Jugendkraftler“ am Samstagabend ihre Heimpartie gegen die Rhein-Sieg Volleys mit 3:0 (25:20, 25:15, 25:18) gewannen, gab sich der TSC Gievenbeck fast zeitgleich beim 3:0 über den TVA Hürth keine Blöße, verteidigte so den Ein-Punkte-Vorsprung vor der DJK und gewann den Titel. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Alles andere konnten wir nicht beeinflussen“, sagte Uli Kussin. Der DJK-Trainer freute sich über eine höchst ansehnliche Zuschauerkulisse und einen „ganz souveränen Sieg“, bei dem sein Team nie in Gefahr gekommen sei. „Alle Akteure haben viel gespielt. Das war wichtig. So gehen die Jungs mit einem guten Gefühl aus der Saison“, betonte der Coach. Dessen Mannschaft war im Aufschlagspiel und in den Aktionen am Netz den Gästen aus dem Rhein-Sieg-Kreis klar überlegen. So zogen die Delbrücker in allen Sätzen schnell davon und waren bereits nach 75 Minuten Spieldauer am Ziel. „Es ist schön zu sehen, wie sich die jungen Akteure im Lauf der Saison weiterentwickelt haben“, lobte Kussin auch seine Youngster wie Luca Hasse. Der 18-Jährige hatte in allen drei Sätzen seine Spielanteile bekommen. Niklas Hinz (Jahrgang 2001) spielte im ersten und dritten Abschnitt durch.

