Mit „Energie“ und „Disziplin“ im Gepäck

Paderborn

So schmerzlich die 81:103-Pleite bei Phoenix Hagen für die Uni Baskets Paderborn war – sie beinhaltete als edlen Kern auch eine Lektion, mit einer Zahl als Mantra. Vor dem nächsten NRW-Duell in der Rundsporthalle der Sparkassen-Stars Bochum (Samstag, 19 Uhr) sagt Kapitän Badu Buck: „Wir wollen den nächsten Sieg einfahren, das ist klar. Dafür müssen wir 40 Minuten fokussiert sein, 40 Minuten verteidigen, 40 Minuten aggressiv sein. In der Offense und in der Defense. Da hatten wir in Hagen gar keinen Zugriff gefunden.“

Von Jörg Manthey