Mit Fanclub als Unterstützung auf Platz sieben

Viele Mitglieder aus dem Reitverein achten sich mit Christina Ebeling auf den Weg nach Münster-Handorf, um ihrer Vereinskollegin die Daumen zu drücken. Die deutschen Amateurmeisterschaften und das deutsche Amateur-Championat sind aus der Idee entstanden, dass sich Reiter miteinander messen können, die nicht hauptberuflich mit Pferden arbeiten. Aus jedem Landesverband werden hierzu nach ihren errittenen Ranglistenpunkten die Besten zu diesem Event eingeladen. In der Auftaktprüfung, einer M-Dressur, gelang es dem Pärchen aus Würgassen, sich direkt, ohne den Umweg über das kleine Finale am Samstag, für die M-Kür am Sonntag einen Startplatz zu sichern. In einer Kür müssen die Reiter zu passender Musik die geforderten Lektionen mit ihren Pferden so umsetzen, dass sie möglichst die Stärke des Pferdes unterstreichen. Christina Ebeling und ihr Trainer Herbert Köster, mit dem sie regelmäßig auf der Reitanlage Würgassen trainiert, haben sorgfältig an dieser Aufgabe gefeilt, um Valentina ins beste Licht zu rücken.

