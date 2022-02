Mit Fragezeichen und Vorfreude nach Lemgo

Es war ein emotionales Hinspiel, und auch das Wiedersehen verspricht Brisanz: Mit dem Derby beim TBV Lemgo Lippe starten die Bundesliga-Handballer des TuS N-Lübbecke am heutigen Donnerstag, 10. Februar, in die zweite Saisonhälfte.

„Dass es heiß wird, ist normal“, erwartet TuS-Coach Emir Kurtagic erneut ein intensives Duell. Im ersten Vergleich musste sich sein Team den Lippern im November knapp mit 26:28 geschlagen geben. „Damals haben Kleinigkeiten gefehlt. Lemgo war in den entscheidenden Momenten abgeklärter“, blickt Kurtagic auf das Spiel zurück, in dem TBV-Coach Florian Kehrmann alle Register ziehen musste und mit ständigen Schiedsrichter-Tiraden Einfluss nahm. „In der 1. Liga wird mit allen Mitteln gearbeitet. Das ist okay. Ich bin selbst ein emotionaler Typ“, sagt Kurtagic.

Ob Kehrmann am Donnerstagabend im 40. Bundesliga-Duell der beiden Vereine wieder zum Wüterich wird, hängt in erster Linie vom Auftritt der Lübbecker ab. Wie es um den Leistungsstand der TuS-Handballer bestellt ist und ob der Aufsteiger schon wieder in der Lage ist, das starke Hinrunden-Gesicht zu zeigen, lässt sich nach der schwierigen Vorbereitung allerdings nicht leicht beantworten. „Stand heute sind wir immer noch nicht komplett. Wir müssen das Beste draus machen“, sagt Kurtagic.

Neben den Langzeitverletzten (Ebner, Wolf, Baumgärtner) sind auch Kreisläufer Leos Petrovsky (verletzt) sowie Linksaußen Jan-Eric Speckmann (Aufbautraining) für das Derby fraglich. Mit EM-Teilnehmer Benas Petreikis sowie Rückraum-Shooter Valentin Spohn (Ellbogenprobleme) befinden sich zwei Spieler zudem erst seit kurzem wieder im Mannschaftstraining. Neu ist das alles aber nicht für den TuS, der in der Hinrunde immer wieder Rückschläge verkraften musste und sich mit Geschlossenheit und taktischem Einfallsreichtum trotzdem als Bundesliga-tauglich entpuppte.

Tokuda soll sich seine Lockerheit bewahren

Für Zuversicht sorgt vor dem Re-Start Rennosuke Tokuda: Der japanische Winter-Zugang fiebert nach schnell erfolgter Integration seinen ersten Bundesliga-Minuten entgegen und könnte zum Rückrunden-Faktor bei den Lübbeckern werden. „Ren macht seine Sache gut. Mit ihm haben wir eine wichtige Alternative mehr“, sagt Kurtagic über den Linkshänder, tritt bei den Erwartungen an den 23-Jährigen aber etwas auf die Bremse: „Er sollte sich die Lockerheit bewahren und nicht das Gefühl haben, dass er es jetzt allen zeigen muss“, so der Trainer, der beim schnellen Japaner aber ein gutes Gefühl hat: „Er ist ein positiver junger Mann mit einer guten Einstellung.“

Rennosuke Tokuda (rechts) macht im Training große Fortschritte. Trainer Emir Kurtagic empfiehlt dem japanischen Neuzugang, im Derby nicht zu viel zu wollen. Foto: TuS

Gespannte Erwartung herrscht auch beim TBV. „Es gibt nichts Schöneres, als direkt mit einem heißen Derby loszulegen“, fiebert Florian Kehrmann dem heutigen Auftaktspiel entgegen. Bis auf Lukas Hutecek (Knöchelverletzung) sind die anderen vier Lemgoer EM-Teilnehmer ohne Blessuren zurückgekehrt. Die frischgebackenen Europameister Jonathan Carlsbogard und Peter Johannesson nahmen am vergangenen Freitag das Training wieder auf. Weil das DHB-Pokal-Viertelfinale gegen Melsungen verschoben wurde, blieb Kehrmann mehr Zeit, „die Mannschaft zusammenzuführen und intensiv vorzubereiten“.

Volles Programm: Am Samstag wartet schon Magdeburg

Der TuS N-Lübbecke wird in dieser Woche gleich voll gefordert: Nur 48 Stunden nach dem Derby treffen die Handballer am Samstag im Heimspiel auf den SC Magdeburg (20.30 Uhr). „Wir sind die Einzigen, die in dieser Woche im Zwei-Tage-Rhythmus antreten müssen – warum auch immer“, wundert sich Emir Kurtagic über die Ansetzung, die er aber akzeptiert: „Die Reise nach Lemgo ist ja nicht weit, da bleibt genug Zeit, sich zu regenerieren. Und jeder Handballer spielt lieber als dass er trainiert.“ Bei Kurtagic ist die Vorfreude auf den Re-Start spürbar. Der TuS nimmt den Kampf um den Klassenerhalt wieder auf.